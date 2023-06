Herstal : l'entrepreneur détruit une ancienne maison de repos alors qu'il devait simplement la transformer

En réalité, un permis avait déjà été délivré quelques mois auparavant, mais l’exploitant n’avait pas respecté les termes de celui-ci. “Un permis avait été déposé pour la transformation du bâtiment, mais au lieu d’être transformé, le bâtiment a été démoli”, expliquent les autorités communales de Herstal. “Et en reconstruisant, certains points du permis n’ont pas été respectés non plus”, ajoute la Ville. En effet, à la place d’un carport, des garages avaient été construits, entre autres. C’est pourquoi une deuxième demande de permis, modifiée, a été déposée auprès de l’administration communale.

Un nouveau bâtiment plus solide

Le projet consiste en la démolition complète du bâtiment (qui a déjà été démoli) et en la reconstruction d’un immeuble en matériaux plus solides, accueillant huit logements. Le demandeur envisage de modifier les revêtements de façades, actuellement en bois, pour les remplacer par du crépi. Au total, huit logements seront construits, et le lotissement devrait comprendre deux appartements d’une chambre, trois appartements de deux chambres et trois appartements de trois chambres.

Dix garages ouverts devraient être construits et un plateau élévateur pour personnes à mobilité réduite devrait voir le jour. Un local à vélo sera également aménagé.

Les réclamations et les observations concernant ce projet peuvent être envoyées au collège communal par courrier ordinaire, à la place Jean Jaures 45, ou par mail, à l’adresse ville@herstal.be. L’enquête publique a débuté le 5 juin et se clôturera le 19 juin prochain.