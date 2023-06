”Un samedi de Ducasse à nouveau dans une ambiance conviviale et bon enfant si ce n’est en fin de nuit où l’ambiance était plus électrique avec quelques altercations rapidement gérées par nos services sur place. Nous dénombrons 33 arrestations administratives (ivresse publique, trouble à l’ordre public, séjour illégal) et 1 arrestation judiciaire”, peut-on lire dans le communiqué.

À nouveau, la police a constaté le non-respect de certaines interdictions de stationnement ayant mené à divers enlèvements de véhicules. “Nous relevons également quelques vols (principalement GSM). Nous rappelons l’importance de veiller à prendre certaines précautions par rapport à ses effets personnels lorsqu’on participe à des festivités lors desquelles la foule est au rendez-vous notamment veiller à bien fermer son sac (et fermeture vers soi si possible), ne pas mettre son GSM dans une poche facilement accessible”.

Le bilan est donc encore une fois positif compte tenu de l’affluence. La police insiste à nouveau sur le respect des interdictions de stationnement et des barrières surtout à la veille de la traditionnelle braderie !