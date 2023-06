Octroi de Bray : les travaux pourraient recommencer très prochainement

En cours depuis plusieurs mois, les travaux de l’octroi de Bray, qui font la jonction entre la route de Mons et l’avenue Léopold III, sont sur le point de se terminer. Mais si le plus gros des travaux s’est déroulé sans problème à savoir la réfection complète de la route de Mons sur plusieurs dizaines de mètres et la création d’un rond-point censé fluidifier et ralentir le trafic sur la N90, il faut encore conclure.