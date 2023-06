Mons : tout sur la corde qui entoure l'arène du Combat dit "Lumeçon"

D'une longueur de 98 mètres, la corde est maintenue par les piquets d'acier qui délimitent l'arène. "Une fois le dragon et tous les acteurs sont entrés dans l’arène, le signal d’un officier de Police (casque bleu), nous donne le go et on fait le nœud à proximité du kiosque qui tient durant toute la durée du combat. L'an dernier, le noeud en question a été plus compliqué à faire car la foule était impatiente de revivre la Ducasse après les années covid mais cela s'est tout de même bien passé."

L'arène est en fait entourée non pas par une seule corde mais bien par deux. "Celle du haut est changée chaque année et remplace celle du bas qui, une fois utilisée deux ans, n'est plus utilisable par las suite."

Soumise à une pression énorme vu la foule qui entoure l'arène au moment du combat, on pourrait croire que des incidents ont déjà eu lieu concernant la corde ou les piquets qui la maintiennent autour mais "de mémoire du service en charge du combat, il n’y a jamais eu de rupture de cordes ou de piquets."