La Louvière : Alice on the Roof, Pierre Richard, Fary, Kery James… il y aura du beau monde pour la saison 7 de Central

Vincent, comment s’est passée la saison 6 de Central ?

”Nous sommes particulièrement fiers d’avoir enregistré 20 sold out la saison dernière, ce qui prouve que nous sommes dans le bon. On a aussi pu soutenir plus d’une dizaine de spectacles en auto-production et, un peu malgré nous, on a fait le buzz avec Charivari lors de la soumonce générale ici à La Louvière.”

Charivari qui reviendra cette année ?

”Oui. On a pris sur nous les méchancetés et les critiques que l’on a pu nous faire par rapport à cette sortie et on en a tiré parti. On va évidemment continuer à les soutenir et on n’arrêtera probablement jamais. L’idée est de faire la fête et d’être irrévérencieux, ce qui est un peu la marque de fabrique de la maison.”

L’aspect LGBTQIA + sera plus que jamais au cœur de la programmation de cette saison 7…

”Oui et ce tantôt par des cations qui ne sont pas publiques, tantôt dans des spectacles comme Car/Men qui revisite l’opéra de Bizet, “Thomas joue ses perruques”, “Norman c’est comme normal, à une lettre près” qui nous présente un petit garçon qui veut porter une jupe ou encore l’explicite Dicklove sème le trouble avec un(e) artiste acrobate qui joue de ses apparences physiques, trompeuses.”

Le cirque, le théâtre mais aussi l’humour auront aussi leur place cette année ?

”Pour la première fois depuis la crise sanitaire, notre ami Freddy Tougaux sera de retour chez nous avec une nouvelle édition de son "Salon du Rire" où il invite chez lui plusieurs humoristes bien connus, un spectacle qui pourrait devenir itinérant. Nous serons également ravis d'accueillir ce grand clown qu'est Pierre Richard pour son spectacle ou encore François Morel qui va célébrer Raymond Devos. L'humoriste Fary, qui cartonne en ce moment et qui remplit des zénith, a également accepté de venir jouer son spectacle dans notre petite salle. Les Snuls viendront également fêter leur 33e anniversaire chez nous.”

Des spectacles qui auront un retentissement plus important aussi ?

”Le rappeur Kery James, rappeur français, sera aussi de la partie avec un set acoustique. Fabrice Murgia, qui avait mis en scène le dernier Décrocher la lune, reviendra aussi cette saison chez nous avec son spectacle Alma qui devrait avoir son petit succès. Dans un autre registre, les Fils de Hasard, un spectacle sur l’immigration italienne que l’on doit présenter à Louvexpo, fera son retour durant toute une semaine. Le spectateur se trouve véritablement au milieu du spectacle.”

C’est important d’avoir des thèmes aussi différents mais aussi de toucher différents publics…

”La transversalité est un peu notre marque de fabrique dans tous les arts de la scène. Il y aura du cirque, des concerts, du théâtre, des marionnettes… C’est simple, lorsqu’on programme des choses, on part du principe que les gens viennent chez nous pour la première fois. Et s’ils viennent pour la première fois, il faut que ça fonctionne de manière à les faire revenir. Je pense sincèrement que chaque spectacle entre dans cette catégorie.”

