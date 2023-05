CHU Tivoli à La Louvière : une journée spéciale dédiée aux patients atteints de sclérose en plaques

Ce vendredi, le CHU Tivoli organisait une journée d’information sur la sclérose en plaques. Une maladie qui touchait encore 13 500 personnes en 2018 dont 300 sont soignés à La Louvière au CHU Tivoli. La sclérose en plaques est une maladie qui touche toutes les tranches d’âge mais en particulier des personnes âgées entre 18 et 40 ans. “La forme la plus classique est celle que l’on appelle la “poussée-rémission”, explique le docteur Bénédicte Quivron, neurologue au CHU Tivoli spécialisée dans le traitement de cette maladie. “Les patients éprouvent de forts symptômes durant une certaine période puis, cela se relâche. Le problème étant que, au fil du temps, les périodes de rémission soient de plus en plus courtes, ce qui ne permet pas au patient de récupérer et donc, peut causer des handicaps. Une deuxième forme plus tardive de la maladie apparaît chez les personnes de plus de 40 ans. Là, la dégradation physique est plus progressive et est plus difficilement traitable.”