Binche : à 80 ans, “Mamy Lili” prend (enfin) sa retraite

Depuis 37 ans, elle travaille pour le notaire Derbaix à Binche la semaine et, le week-end, dans le restaurant de sa fille, Les Jours Heureux, à Soignies. “Elle va continuer à travailler avec moi sinon, elle risque de péricliter, de ne plus avoir de but. Je comprends les raisons pour lesquelles elle a continué. Il fallait qu’elle reste active, qu’elle se sente utile. Si on lui retire le restaurant, ça n’ira plus c’est certain.”

Liliane a toujours constitué un véritable modèle pour ses enfants. “Ce qu’elle a réalisé est admirable. C’est elle qui m’a donné la force de travailler et de me battre tous les jours pour que mon restaurant tienne. La voir, à son âge, avec toujours autant d’énergie, toujours à rendre service, c’est admirable. Ma maman, c’est mon pilier, mon modèle, ma confidente.”

À l’âge où beaucoup sont en maison de retraite, Mamy Lili continue donc à travailler, en tout cas jusqu’au 5 juillet prochain, date de son 80e anniversaire.