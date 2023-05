Binche : la place du Centenaire retrouve peu à peu des couleurs en même temps que ses arbres (vidéo)

Entamés en mars de cette année dans la douleur, les travaux de la place du Centenaire avancent bien. Pour rappel, la Ville a l’intention de rénover complètement cette place historique bien connue de tout Binchois qui se respecte et qui a été érigée dans les années trente pour célébrer le centenaire de la Belgique. Entourée d’arbres qui, selon la Ville, étaient mal en point et risquaient de s’effondrer à tout moment, la place sera complètement refaite d’ici quelques mois. Trois zones différentes y seront mises en place. Une destinée aux jeux pour ados avec un terrain de foot ; comme auparavant, une autre pour les plus petits avec des jeux adaptés et, enfin, au centre de la place, une zone de promenade. Le tout bordé d’arbres, à nouveau comme auparavant.