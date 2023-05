La piscine de Binche a pu rouvrir ses portes ce lundi après un premier petit couac dimanche

Mais ce dimanche, c’est la déconvenue pour les nageurs qui voulaient prendre le frais à la piscine de Binche puisqu’un problème technique survenu dans la nuit n’avait pas permis l’ouverture. “Suite à une coupure de courant, un problème technique est survenu lorsqu’il a fallu relancer la machinerie”, nous explique-t-on à la Ville.

Dimanche, la Ville communiquait que tout serait fait pour que la piscine puisse rouvrir dès le lendemain ce qui, a priori, a été fait. Avec quelques heures de retard cela dit sur l’horaire officiel, la piscine a ainsi pu de nouveau accueillir des nageurs dès 10h ce lundi matin au lieu de 7h30. “Tout a été fait pour que ce type de souci ne se reproduise pas ou, en tout, cas que l’on puisse y remédier plus rapidement.”

Soulagement donc pour tous les Binchois qui se réjouissaient de cette réouverture après plus de deux ans et demi de travaux. Des travaux qui consistaient en la rénovation complète des installations notamment du point de vue énergétique mais aussi de l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite.

Au total, plus de deux millions d’euros avaient été nécessaires à ces travaux de grande ampleur et on croise les doigts pour que cet incident ne soit qu’une anicroche des débuts.