Procès de la Strada : l’appel de Wilhelm&co. sera jugé en juin… 2024

En janvier dernier, l’entrepreneur bruxellois décidait de faire appel de cette décision. Un appel qui ne sera pas jugé avant juin… 2024. Un délai qui peut sembler long qui sont a priori, normal pour une telle procédure. “Par rapport à ce qui se fait Bruxelles, c’est même un délai assez court”, nous a confié Me Yves Moreau, avocat de Wilhelm&co.

Des dossiers solides

D’ici là les deux parties auront le temps pour constituer leur dossier dont les éléments principaux ne devraient pas varier des masses par rapport aux précédents.

Quoi que. Car le fait que la Ville de La Louvière ait présenté la semaine dernière son nouveau projet pour la friche Boch pourrait changer la donne… “Nous ne ferons pas de commentaire sur ce projet mais disons qu’il est… intéressant.”

Pour la Ville, sur ce point précis, il n’était pas question d’attendre la fin de la procédure d’appel pour avancer. “Quoi qu’il arrive, Wilhelm&co. n’est plus en demande de mettre en œuvre le projet et s’en tient strictement à une revendication financière”, avait expliqué Jacques Gobert lors de la conférence de presse relative au projet d’éco-quartier de la friche Boch. “La Ville est pleinement propriétaire des terrains et plus rien aujourd’hui ne se met au travers de notre route quant au démarrage de ce projet.”

Suite à cette procédure d’appel, la partie qui sera perdante pourrait introduire un recours extraordinaire en cassation mais seulement si elle estime qu’un point de droit n’aura pas été respecté.