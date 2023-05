Réfection de la rue Lait Beurré à Houdeng : “les ouvriers ont quitté le chantier il y a trois semaines et depuis, pas de nouvelle…”

Au sol, outre les trottoirs loin d’être terminés, c’est la catastrophe. “Certainement en plaçant les bordures, ils ont abîmé la chaussée sur toute la rue, laissant de gros trous qui pourraient s’avérer dangereux. Les pneus ainsi que les amortisseurs souffrent à chaque fois que l’on croise un véhicule car on ne sait pas faire autrement que de rouler dans ces trous. Sans compter la hauteur des bordures qui sont difficilement franchissables si on n’a pas une plus grosse voiture. L’autre jour, un voisin a failli faire une méchante chute en croisant une voiture. Un de ces jours, il va se passer quelque chose de grave.”

Une situation bien comprise par les autorités communales qui vont faire pression sur l’entreprise désignée pour effectuer ces travaux. “Il se fait qu’ils avaient plusieurs chantiers sur l’entité louviéroise en même temps et que, pour des raisons que je ne connais pas, ils ont laissé le chantier de la rue Lait Beurré comme ça”, nous explique Toni Gava, échevin des Travaux. “Nous n’en sommes pas encore à la procédure de PV de carence mais si nécessaire, nous pourrions en arriver là. Normalement, les travaux devraient reprendre dès la semaine prochaine.”