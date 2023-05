Bientôt un nouveau commissariat de quartier à Strépy-Bracquegnies (Vidéo)

Symboliquement, Eddy Maillet et Jacques Gobert ont posé la première pierre de l'édifice. ©Th.D.

Un commissariat “tout simple”, sur un seul niveau qui comprendra des garages, des bureaux, un accueil pour les citoyens, le tout conformes aux normes actuelles. “On a adapté le nouveau commissariat notamment aux normes énergétiques avec plus de 100 panneaux solaires qui seront installés sur le toit et qui permettront d’alimenter le bâtiment en énergie. Des bornes de recharge pour les véhicules de police voire probablement aussi pour les agents seront aussi installées. Lorsque nous achetons de nouveaux véhicules, l’électrique et l’hybride sont privilégiés.”

Emplacement idéal

Pour Jacques Gobert, il était important de créer un nouveau commissariat. “Ici nous sommes à deux pas de Trivières, Maurage et Boussoit, ce qui en fait un emplacement idéal”, a confirmé Jacques Gobert, bourgmestre. “L’ancien bâtiment n’était notamment plus aux normes et n’était notamment pas accessible aux personnes à mobilité réduite. On a voulu ce bâtiment le plus pratique possible à la fois pour les policiers mais aussi pour les citoyens.”

Quant à l’ancien bâtiment de Strépy-Bracquegnies qui est occupé aujourd’hui encore par les agents de quartier, il ne sera pas vendu à un tiers mais bien récupéré par le Fonds du Logement pour y créer des appartements.

Si tout va bien, les travaux devraient être terminés pour la fin d’année.