Drame de Strépy : “le fait que Paolo Falzone soit en prison n’allège pas ma peine mais l’imaginer sous bracelet électronique l’augmente”

Parmi ces derniers, Mattia Imperiale qui, après un délai de réflexion de quelques jours, a bien voulu réagir à cette décision. Lui qui, le 20 mars 2022 a vu le monde s’écrouler autour de lui après avoir perdu son papa, son oncle et sa tante. “Cette décision a été difficile à entendre même si ce n’est pas la première fois”, nous a-t-il confié. “Comme à la mi-2022 dans la même situation, le parquet a fait appel, ce qui nous a soulagés, mais encore faut-il qu’il soit entendu. On garde l’espoir que ce soit le cas et ce même si on sait que cela risque d’être provisoire. Car si la décision de la Chambre du Conseil a été celle-là cette fois-ci, il y a de fortes chances pour que ce soit pareil dans deux mois lors de la prochaine comparution. Cela dit, j’ai une vision à court terme et ce serait deux mois de répit en plus pour moi et ma famille. Car le fait qu’il soit en prison n’allège pas ma peine mais l’imaginer libéré sous bracelet électronique l’augmente.”

Une situation que Mattia Imperiale n’accepte donc pas. “S’il était placé sous bracelet, il serait certes confiné chez lui comme on l’a tous été pendant des mois pendant la pandémie ou, en tout cas, à son domicile, mais il pourrait recevoir qui il veut et vivre dans des conditions agréables alors que nous vivons l’enfer au quotidien. De plus, cette détention à domicile compterait dans sa peine finale…”

Il y a quelques semaines, Mattia a assisté à la reconstitution du drame de Strépy. “Cela a été un moment difficile c’est sûr mais je n’ai rien appris de nouveau lors de cette reconstitution car je me tiens bien au courant au jour le jour des avancées de l’enquête. Concernant les zones d’ombre qui restent, on n’a pas eu beaucoup plus d’informations.”

Depuis samedi, une pétition contre la mise en détention sous bracelet électronique de Paolo Falzone ce qui n’a pas échappé à Mattia. “L’existence même de cette pétition et les nombreuses marques de soutien exprimée par les personnes qui ont signé la pétition me confortent dans l’idée que non, je ne suis pas fou ni le seul à penser que cette décision n’est pas juste.”