Et, pour une fois, même l’opposition applaudit. “On ne pourrait pas faire autrement”, nous a confié Jules Mabille, porte-parole du groupe GP. “La commune aurait pu faire ce qu’elle voulait de cette manne mais a décidé de la mettre en provision, ce qui était la décision la plus sage selon nous. Comme ça, si la commune en a besoin lors des prochains exercices, on pourra aller les chercher facilement.”

En 2022, la commune a reçu plusieurs recettes exceptionnelles en “one shot” comme l’amortissement suite à la vente d’une caserne dans la zone de secours du Hainaut (277 000 euros) ou un dividende exceptionnel de l’IDEA (52 000 euros). La fusion des zones de police a également permis à la commune de “récupérer” 267 000 euros mis en réserve par la zone Lermes qui n’existe plus.

La régularisation du plan Marshal 2017/21 (304 000 euros), le supplément venu du fonds des communes de 245 000 euros, un autre du précompte immobilier de 236 000 euros et un autre de l’impôt aux personnes physiques de 58 000 euros.

Le tout avoisine le million et demi d’euros au total de recettes exceptionnelles dont une partie servira à combler le compte 2022, l’autre partie, 1,1 million d’euros, sera mise en provision pour les dépenses de personnel, pour la zone de police, le CPAS ou encore la zone de secours.

Sur le plan un tantinet plus négatif, l’opposition pointe du doigt “le coût du bus scolaire communal, la consommation d’électricité qui augmente de même que les assurances et la dette à long terme.”