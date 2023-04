La Louvière : une fresque de streetart retraçant l’histoire de l’usine Boch en réalité augmentée, une première en Belgique

Plus que jamais, la ville de La Louvière s’ouvre au streetart depuis quelques mois. Plusieurs fresques ont ainsi vu le jour ces derniers temps notamment dans le centre-ville. Et ce n’est pas près de se terminer. C’est ainsi que, depuis quelques jours, une nouvelle fresque a été inaugurée non loin de l’administration communale. “Elle a été créée par l’artiste hollandais de renommée internationale Leon Keer qui est spécialisé dans le streetart en 3D anamorphique”, explique Laurent Canizzaro, directeur de Centrissime. “Il s’agit d’un artiste très demandé qui peut se permettre de choisir ses projets tellement il est sollicité. Ce qu’on essaye de faire, dans les œuvres de streetart, c’est qu’il y ait un lien avec l’histoire de la ville. Dans ce cadre, cette fresque de Leon Keer représente l’histoire de l’usine Boch au travers des différents motifs représentatifs de la marque au fil du temps et ce sur neuf panneaux de quatre mètres de haut et cinq de large. Elle aura la particularité, d’ici quelques semaines, d’être en réalité augmentée, ce qui serait une première en Belgique pour une œuvre de streetart à notre connaissance. Il faudra télécharger l’application de l’artiste pour voir son travail s’animer.”