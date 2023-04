Eco-quartier sur la friche Boch à La Louvière : le site pourrait comprendre… un cinéma

Après moultes revirements de situation impliquant notamment le cinéma Stuart tout proche de la friche Boch et Imagix qui voudrait s’installer à La Louvière mais qui “fait le mort” depuis de nombreux mois, l’idée d’un nouveau cinéma en terres louves était un des points de discorde entre la Ville et le promoteur bruxellois.

Ce mardi, le collège communal a présenté son masterplan pour la friche Boch, un plan qui va remplacer celui de la Strada, définitivement (?) enterré. Y est inclus dans sa partie sud, en face du Point d’Eau, un bâtiment de 5 000 m², le double s’il y a deux niveaux, dont la fonction devra avoir un rayonnement supra communal et avoir un caractère culturel, éducatif ou de loisir. “Il s’agirait d’un bâtiment qui viendrait compléter l’offre culturelle, ludique, récréative du centre-ville”, a expliqué Hugues Sirault du bureau d’études Arcea. “Il faudra trouver, pour ce genre de fonction, la bonne formule pour dynamiser le centre-ville. Sachant aussi qu’aujourd’hui, ce genre de bâtiment n’est plus monofonctionnel dans lesquels on propose des expériences immersives, dynamiques.”

Si on suit cette définition, il pourrait très bien s’agir d’un théâtre, d’un musée, d’une école ou… d’un cinéma, une théorie qui n’a pas été exclue par Jacques Gobert en conférence de presse. “Tout est possible”, a confirmé le bourgmestre. “Telles que les fonctions de ce bâtiment ont été définies, le cinéma constitue une option qui pourrait être accueillie sur le site de la friche Boch. Mais pas uniquement. Ce qu’on voudrait, c’est quelque chose qui pourrait participer à la vie de cette partie du site.”