La seconde vie des emballages de vos gros électroménagers : “Vingt fois moins de camions sur nos routes” (vidéo)

Frigo, télévision, four, … le constat est à chaque fois identique : à côté de l’objet fraîchement acheté, la pile de déchets (frigolite, plastique, carton) est à chaque fois au moins aussi volumineuse, quand elle n’est pas encore plus grande, que l’objet en lui-même. Quand il vous livre, certains magasins proposent de repartir avec ceux-ci. Mais quelle seconde vie proposent-ils à tous ces déchets ? À Humbeek, en périphérie de Bruxelles, dans les entrepôts de Krëfel, en période de soldes ou de grand déstockage par exemple, les montagnes de frigolites, plastique et autres cartons s’accumulent à une vitesse folle. “Rien qu’en 2022, nous avons récupéré plus de 630 tonnes de carton, 181 de polystyrène et 42 de plastique, détaille Frédéric Berghmans, le directeur communication. La frigolite, par exemple, c’est quelque chose de très léger qui emballe tous nos appareils électros. Avant, on la récupérait déjà pour la faire recycler, mais on la mettait comme ça dans des camions et donc on transportait beaucoup de vide.”