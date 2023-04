La Louvière réitère sa demande de reconnaissance de la “journée mondiale du louviérois” au patrimoine de l’UNESCO

La journée du louviérois (sans majuscule), c’est un événement envisagé ici comme une manière d’être, de vivre, un esprit, une culture. “C’est cet esprit à nul autre comparable qu’ici, on veut partager avec le monde entier”, indique Central, organisateur. 'L’objectif est de braquer le projecteur sur cette façon d’être, de vivre et sur cette culture par une opération citoyenne, participative et festive. Une approche ludique et loufoque qui interroge et repense l’identité du territoire et de ses habitants. Un projet transversal et multidisciplinaire qui permet aux habitants, aux commerçants, aux acteurs culturels et associatifs, aux clubs en tout genre et à tous ceux et celles qui le souhaitent de s’exprimer sur leur ville, sur eux-mêmes et sur leur histoire.”

Pour Vincent Thirion, directeur de Central qui pilote, en collaboration avec la Ville de La Louvière, les festivités de ce 13 mai, “L’enjeu de cette deuxième journée mondiale du louviérois est de mettre en avant l’irrévérence qui fait la fierté du louviérois.”

Demandez le programme !

Au programme de ce samedi 13 mai, dès dix heures et jusqu’à minuit, ce sont rien moins que 35 activités gratuites qui sont proposées. Défilés dans les rues, animations et ateliers dans les musées, performances artistiques en tous genres, la ville entière vibrera culturellement parlant au sens propre comme au figuré. Le tout se terminant par un gigantesque dancefloor sur la place Maugrétout au son de la rutilante fanfare Klong, singulier brass band électro quasi cosmique et boosté par un sound system tellurique.

Autre point fort de ces festivités du 13 mai, un atelier ambulant du restaurateur d’œuvres d’art Jean-Lou. Au détour d’une rue, l’artiste rendra vie, tel Gepetto avec Pinocchio, à des statues de personnalités historiques du cru. Et au final, créer une statue du louviérois d’aujourd’hui. Soit des statues en absurdie. Avec aussi du théâtre de rue et du théâtre action avec Une Petite Compagnie et La Compagnie Maritime. Et de la danse avec Fusion Street art, une performance emmenée par le duo louviérois Fusion, grand vainqueur du concours The Dancer.

Mais nul ne doute que l’un des clous de la journée sera, à l’image d’une prestation remarquée aux Soumonces costumées à La Louvière, Charivari ! Projet artistique mené par Central dans le cadre de sa programmation Queer, Charivari déjoue les codes pour un défilé transformiste qui cristallise mine de rien l’esprit de cette journée mondiale du louviérois : non au repli sur soi et à l’intolérance imbécile.

Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel : www.jmdl.be