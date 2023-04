Manger des plats belges ou y déguster des bières dans un style Art Nouveau, c’est possible à Bruxelles

Aujourd’hui, la brasserie-restaurant “De Ultieme Hallucinatie” a conservé la plupart de ses décors de 1904. Même les banquettes de la brasserie valent le détour : elles ont été dessinées par Henri Van de Velde, autre grand nom de l’Art Nouveau, pour les chemins de fer belges à la Belle Epoque.

Voici les banquettes de la brasserie. ©Thomas Longrie

Et qu’en est-il du menu, nous direz-vous ? L’établissement propose une cuisine belge typique 100 % maison : du waterzooï de la mer aux croquettes (crevettes grises ou fromage de Bruges) en passant par la carbonnade flamande, vol-au-vent et autres salades. À des prix démocratiques.

Et si vous souhaitez déguster l’une des 30 bières belges sélectionnées par la maison, c’est possible. Mieux encore : dans le décor original et lumineux de l’ancien jardin de l’hôtel Cohn Donnay, asseyez-vous dans un tramway du début du XXème siècle pour y savourer votre breuvage.

©Thomas Longrie

Un concept Airbnb de style Art Nouveau devrait prochainement être proposé

”En ouvrant la brasserie, on est dans l’optique de rénover le bâtiment”, nous précise-t-on sur place. “On voudrait rénover le pavillon de musique, la façade avant… On souhaiterait proposer une sorte de chantier ouvert et continuer à être ouvert en parallèle.” À terme, un concept Airbnb de style Art Nouveau devrait être proposé.

©Thomas Longrie

Sachez enfin, pour la petite histoire, que “l’Ultieme Hallucinatie” cache une discothèque dans ses sous-sols. Un endroit où Johnny Hallyday venait souvent finir ses soirées bruxelloises. Il y a même fêté son anniversaire à deux reprises. Et des histoires comme celle-ci, l’endroit en regorge.