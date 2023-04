Assassinat de Jean-Yves Wargnies, un ex-participant à la Star Ac : l’accusé Domenico Puddu est responsable de ses actes

Domenico Puddu est accusé d’assassinat et de menaces proférées contre Christophe Bertelli, l’homme qui travaillait avec la victime.

Le psychologue n’a relevé aucun trouble de personnalité. Il qualifie l’accusé de personnalité schizoïde, psychorigide, têtue, soucieuse de préserver son environnement immédiat, rigide, détachée par rapport aux relations sociales, peu ouvert aux compromis. “Il faut qu’il contrôle son environnement. L’imprévu, qui peut être un challenge chez d’autres, engendre une certaine anxiété chez lui”, déclare le psychologue.

Aucune maladie mentale n’a été identifiée, l’accusé est donc responsable de ses actes. “Il a clairement des réactions exagérées par rapport aux problèmes, il peut aussi se montrer aussi hostile et soupçonneux, revendicatif, exigeant, réaliste, organisé, égocentré, conservateur et rigide”, déclare le psychologue.

Une prise en charge psychothérapeutique est conseillée par les experts en santé mentale. Me Mayence, pour les parties civiles, note qu’aucune prise en charge n’a été faite, lors des précédentes condamnations pour violence et menaces.

Quant au toxicologue, il n’a remarqué aucune trace d’alcool, de médicament et de drogue dans le sang de l’accusé.

Le 30 décembre 2019 en matinée, Domenico Puddu, excédé par le bruit des travaux entrepris par Jean-Yves Wargnies sur son habitation, prend une arme et se rend chez son voisin à la rue du Congo à Marchienne-au-Pont. Sur une vidéo, on le voit charger son arme. Il part et revient quelques minutes plus tard. Il monte sur le toit, où se trouve Jean-Yves Wargnies, et tire un coup de feu. La balle atteint la fesse droite de la victime et termine sa course dans sa cuisse gauche.

Jean-Yves Wargnies prend la fuite et court vers la rue de Bayemont, tout en étant au téléphone avec les services de secours. Domenico Puddu le poursuit et tire un second coup de feu, sous l’oreille droite cette fois. La balle, tirée de haut en bas, se loge dans une vertèbre cervicale. Jean-Yves Wargnies meurt quatre jours plus tard à l’hôpital.

Mardi, lors de l’instruction d’audience, l’accusé a déclaré qu’il était comme un volcan en éruption au moment des faits, rouge de colère et qu’il s’est rendu compte de la gravité de ses gestes après le dernier tir, mortel. Le psychologue relève qu’à force de ruminer, la colère fait partie du mode de fonctionnement de l’accusé.

Enfin, les experts relèvent chez l’accusé peu de traces pour l’émotion, mais beaucoup de résignation.