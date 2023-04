Derrière le titre de Rochefort se cache la famille Lhoist : “En 2018, ici, il n’y avait que 100 supporters”

guillement On savait qu’il ne restait que quelques matches, que mathématiquement, il ne pouvait plus nous arriver grand chose. Mais il fallait encore le faire et les gars ont fait le travail.

Une fois les 22 acteurs libérés, le président rochefortois n’a pas pu cacher sa joie et son émotion au moment du traditionnel envahissement de terrain. “Au bout du suspense, commentait-il alors que la fête battait son plein au milieu du terrain. On savait qu’il ne restait que quelques matches, que mathématiquement, il ne pouvait plus nous arriver grand chose. Mais il fallait encore le faire et les gars ont fait le travail. Après une première mi-temps en demi-teinte, en seconde période, nous avons vu un bon Rochefort. Je suis tellement heureux de pouvoir fêter ce titre ici à Rochefort.”

Car le président de l’Union ne cache pas son attachement à la région, cinq ans après avoir repris en main la destinée de son club. “C’est une ville qui nous tient tellement à cœur au niveau familial, confirme-t-il. Après tant d’efforts, après tant d’années où nous avons essayé de remonter le club. C’est historique, unique dans l’histoire du club de monter si haut. Et je ne pense que ce n’est que le début d’une belle aventure. On va encore avoir de bons moments ici à Rochefort, j’en suis convaincu.”

Pourtant, la saison des hommes de Jeffrey Rentmeister n’a pas été un long fleuve tranquille, au contraire même. “C’est certain que notre première tranche était compliquée, estime le président. Mais voilà, Jeffrey et le reste de son staff et les joueurs ont fait le boulot depuis une bonne quinzaine de matches. Comme quoi, le football n’est pas une science exacte. Je suis tellement heureux pour Jeff et son staff. Ils ont fait un boulot remarquable. C’est fantastique.”

Difficile d’évoquer le club du sud namurois, sans parler de ses supporters qui se sont encore fait remarquer hier soir, ils étaient près de 2000 pour saluer le titre de leurs favoris. “Nous n’étions pas loin de 2000 aujourd’hui, souligne Nicolas Lhoist. Il y a cinq ans, en 2018, nous n’étions pas loin de 100 supporters. Il y a un véritable engouement. Nous sommes occupés de créer un vrai esprit de famille. C’est unique. Ça fait chaud au cœur.”

L’Union Rochefortoise évoluera donc en D2 la saison prochaine, mais pas question pour les Namurois d’y faire de la figuration. Le président rochefortois prévient déjà. “On aura l’ambition de jouer le haut du tableau, confirme l’intéressé. On essaiera de faire pour un mieux. En tout cas, on mettra sur pied une équipe compétitive pour continuer à donner de la joie aux supporters.”

