L’éclairage public sera rallumé les week-ends et jours fériés dans les quatre communes de la zone de police des Hauts-Pays

C’est la question que toutes les villes et communes vont devoir se poser : vont-ils rallumer l’éclairage public la nuit après la fin du mois de mars ? Trois possibilités s’offrent à elles. Ores propose en effet soit un retour de l’éclairage public la nuit, soit de maintenir la mesure actuelle soit de rallumer l’éclairage uniquement les week-ends et jours fériés. C’est cette troisième option qui semble avoir les faveurs de la plupart des villes et communes dont celles de la zone de police des Hauts-Pays.