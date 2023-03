Un nouveau président pour le Lætare de Froidchapelle : “Un peu difficile de retenir sa larmichette “ (vidéo)

Le nouveau président a donc succédé à l’ancien maïeur Willy Decuir et il vivait ce week-end sont tout premier Laetare dans ses nouvelles fonctions. Le Lætare, Stéphane le connaît bien et même très bien puisque cela fait maintenant une trentaine d’années qu’il y participe activement. “Avec mes parents, depuis tout petit, on est baigné là-dedans, confirme l’intéressé. On vit le Laetare et il coule même dans notre sang. Devenir président est évidemment un honneur, c’est d’ailleurs un peu difficile parfois de retenir sa larmichette quand je vois à quel point je suis soutenu et porté par tous les gens du Laetare.”

Désormais président, Stéphane Bronchain a dû laisser son groupe défiler sans lui. “Ce n’est pas frustrant, non, mais j’aurai sans doute un petit pincement au cœur en les voyant passer, parce qu’il s’agit d’un groupe que j’ai monté au tout début, avec ma chère cousine, ma petite sœur Marielle, avoue-t-il. Mais on se sent tellement soutenu qu’il n’y a que de la joie et de la bonne humeur ici à Froidchapelle.”

Désormais bien installé dans son costume, le nouveau président regarde l’avenir avec sérénité. “Je ne pense toutefois pas rester à vie, rigole-t-il. Je vais simplement essayer de durer le plus longtemps possible pour autant qu’on ait encore besoin de moi (rires). Si je tiens aussi longtemps que Willy, cela m’amènera à 86 ans et je ne vous cache pas que ce sera sans doute un peu difficile. Mais tant que mes jambes me porteront, je guiderai le Laetare.”

