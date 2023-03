Des protections hygiéniques gratuites partout en Wallonie

"La précarité menstruelle reste aujourd'hui un tabou et une réalité pour de nombreuses filles et femmes. Pour faire face aux dépenses liées aux menstruations, une femme doit en moyenne dépenser entre 10 et 12 euros par mois, soit un budget d'environ 120 à 144 euros par an. Pour nombre de femmes ou de familles plus fragilisées, cela signifie parfois de choisir entre le besoin de protections hygiéniques et leurs besoins alimentaires, soit deux besoins de première nécessité", explique la ministre.

L'an passé, la subvention de 440.000 euros avait permis l'installation de plus de 100 distributeurs à Liège, Namur et dans le Hainaut. Près d'1,5 million de protections ont ainsi pu être distribuées.