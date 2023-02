Naissances en recul en Belgique en 2022 : cette province wallonne qui fait exception

À la baisse, la tendance nationale se confirme également dans les trois régions du pays. Comme le soulignent les autorités, les chiffres indiquent un recul des naissances très important (-11,1 %) dans Bruxelles-Capitale et un repli plus modéré en Flandre (-1,2 %) et en Wallonie (-0,6 %) par rapport à la période allant de 2018 à 2021.

“De grandes différences entre les mois ont été constatées en 2022”, note Statbel tout en précisant que “les variations sur base mensuelle doivent être interprétées avec toute la prudence nécessaire”. “Au premier semestre, le nombre de naissances ne diverge pas trop du nombre moyen de naissances sur la période 2018-2021 et fluctue entre +2,7 % et -3,2 %. Au cours du second semestre, une baisse est observée chaque mois par rapport à la même période de référence et varie entre -2,7 % et -6,3 %. »

Moins de naissances à Liège et le Brabant wallon

En 2022, la Wallonie a accueilli 35.824 nouveau-nés. Soit 653 naissances en moins qu’en 2021 (-1,79 %).

Des cinq provinces de la région, c’est Liège qui marque le plus gros coup d’arrêt. En cinq ans, les naissances y ont baissé de 3,61 %, passant de 11.387 en 2018 à 10.976 en 2022.

Autre recul très marqué, celui du Brabant wallon où les autorités enregistrent une baisse de 2,98 % des naissances entre la moyenne allant de 2018 à 2021 (3.694 bébés) et les chiffres provisoires de 2022 recensant 3.584 bambins.

Plus localement, les naissances se font surtout de plus en plus rares dans les arrondissements de Philippeville (-7,29 % entre 2018 et 2022) et Mons (-6,84 % entre 2018 et 2022).

Des naissances en forte hausse dans le Luxembourg en 2022

Si la Belgique fait globalement face à un recul des naissances, il existe une grande exception : le Luxembourg.

Plus encore que le Hainaut où la hausse reste assez faible, la plus méridionale des provinces du pays a vu bondir le nombre de nouveau-nés, passant de 2.997 par an sur la période allant de 2018 à 2021 à 3.075 en 2022. Ce qui représente une augmentation de l’ordre de 2,62 %.

Et les chiffres sont encore plus impressionnants lorsqu’il s’agit juste de comparer la situation de 2018 à celle de 2022…

En effet, dans l’arrondissement d’Arlon, les naissances ont ainsi augmenté de 13,36 % en cinq ans. À Marche-en-Famenne et à Neufchâteau, cette croissance avoisine les 9 %.

À noter tout de même que la Wallonie picarde consiste aussi une exception nationale puisque les naissances augmentent aussi, de manière plus faible, dans la région.

La publication de Statbel se base sur une extraction du Registre national datant du 21 janvier 2023.