Nouvelle demande de permis pour Neo-Légia

Le 1er permis déposé en 2019 et qui est en cours d’exécution, compte 200 logements, dont plus de 80% sont déjà vendus. Une seconde demande de permis est en cours et vient compléter l’équipement de ce nouveau quartier. Avec ce second ilôt, l’offre de Rives ardentes se veut la plus ouverte possible aux différents publics en privilégiant une mixité sociale, économique et intergénérationnelle.

Horeca

Pour créer un éco-quartier contenant 1 325 logements tout en conservant des espaces publics de qualité, il faut prendre de la hauteur, sans quoi, les immeubles mangeraient tout le site. L’émergence qui viendra compléter la réalisation de la Maison de Repos et de Soins (MRS) et de la Résidence Services (RS) servira de repère, de phare, devant le port de plaisance et à la nouvelle capitainerie.

Consciente des enjeux environnementaux, économiques mais aussi démographiques, la Ville de Liège était désireuse d’installer sur son territoire un nouveau quartier alliant cadre de vie, accessibilité et durabilité. Pour ce faire, le Collège a choisi de travailler avec un dialogue compétitif organisé sur base d’un partenariat public/privé. Les grandes orientations de ce partenariat pour la création de l’écoquartier liégeois, ont été validées à travers le Masterplan prévoyant la création de 1325 logements, équipements de services et de commerces de proximité à construire en différents îlots.

Le permis déposé s’intègre dans un îlot qui comprendra une Maison de Repos et de Soins, une Résidence avec Services et un immeuble R+15 de 84 logements, des bureaux et une surface commerciale offrant l’espace pour deux fonctions Horeca distinctes.

Les Horeca se situeraient au rez-de-chaussée avec leurs entrées face à la Darse, ce qui permettra de dynamiser l’espace public en offrant un accès facile aux surfaces commerciales et en proposant différentes terrasses et espaces de rencontres.

Cette implantation constituerait également un point d’attraction dans la promenade le long de la Darse. Les entrées des logements seraient, quant à elles, situées en intérieur d’îlot pour garantir une séparation entre l’espace privé et l’espace public.

Le bâtiment de bureaux ainsi que l’accès à l’intérieur d’îlot seraient situés du côté du Quai de Coronmeuse. Les bureaux et les logements sont de ce fait tournés vers la ville et facilement atteignables depuis la place de Coronmeuse et l’arrêt de tram. Enfin, le bâtiment R+15 de logements est un des signaux émergent et fort du développement global. Par l’implantation de ces différentes fonctions, le projet qui offre une mixité à l’échelle de l’ilot, s’intègre parfaitement dans la philosophie générale du site.