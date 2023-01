Piscine de Binche : impatience et inquiétude pour les clubs de natation

Normalement, les travaux auraient dû être terminés mais il y a quelques jours, la Ville a signifié par communiqué que la réouverture serait postposée à cause d’une pièce manquante concernant la ventilation. “On ne peut qu’accepter la situation”, nous a confié Michel Ravaiau, président du club Sports Evasion qui donne cours le samedi matin de natation et d’aquagym. “Cela m’étonnerait que la Ville fasse exprès de reporter l’ouverture. Durant la période de fermeture, nous n’avons pas pu trouver de solution pour donner cours ailleurs. Les piscines privées, c’est hors de prix. Durant cette période, forcément, on a perdu des élèves et l’angoisse de ne pas en retrouver est bien là. Avant le covid, on avait une centaine d’élèves enfants pour 20 moniteurs sans compter les adultes de l’aquagym. On attend avec impatience la date officielle de la réouverture pour savoir où on en est.”

Du côté d’Oxyfun, la perte d’élève est réelle. “Dès qu’on a appris que la date de réouverture était fixée au 9 janvier, on a lancé les inscriptions et on les a limitées à 120 au lieu de 180 avant le covid”, confirme Frédéric Verhofstad, président du club. “Car forcément, on a perdu des élèves qui sont partis apprendre à nager ailleurs mais aussi, les élèves les plus âgés qui ne reprendront pas car ils sont trop âgés ou trop expérimentés. Cette reprise pose quelques soucis logistiques car il va falloir, pour certains élèves, reprendre de zéro. Nous avons également dû adapter nos tarifs en fonction de l’augmentation de la piscine mais par contre, nous sommes encore incapables de déterminer un montant pour nos élèves car, de fait, on ne sait pas encore combien de séance il nous restera d’ici la fin de la saison… Bref, on est dans l’incertitude totale, c’est embêtant mais on fait avec.”

Du côté de la ville, aucune date n’a encore été confirmée pour la réouverture de la piscine.