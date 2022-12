Jeu de chaises musicales à Flémalle

Ce qui a mené à la présentation d’un avenant au pacte de majorité incluant donc ces changements. Sans la moindre surprise, ce pacte a été adopté par 17 voix pour, 8 contre et 1 abstention, Jean-Marie Noville, chef de groupe des Intérêts Communaux, ayant fait remarquer tout haut ce que Dominique Perrin, chef de groupe Ecolo, ne pouvait que reprocher également, à savoir l’absence d’ouverture à l’égard des groupes de l’opposition…

Compétences remaniées

Des changements au sein du collège communal, donc, qui ont induit un remaniement des compétences. Ainsi, comme elle l’a indiqué à Dominique Perrin qui l’interrogeait sur ses intentions, Sophie Thémont restera députée fédérale tout en étant bourgmestre et conservera, en plus d’attributions liées au mayorat, le développement territorial, du moins en ce qui concerne les projets stratégiques, comme elle l’a souligné. La nouvelle échevine, Véronique Passani, a en charge l’urbanisme, l’environnement, le développement durable, la politique foncière, le développement local et les affaires économiques. En plus de leurs compétences actuelles, les échevins Fabian Pavone et Jérôme Dister reprennent respectivement la participation citoyenne et la mobilité tandis que Marie-Hélène Joiret ; présidente du CPAS ; récolte la politique des aînés et l’emploi.

Signalons également que le conseil communal a accepté la démission de Stéphane Ancia, jusqu’alors chef de groupe MR et qui siégeait au sein de l’instance flémalloise depuis mai 2013. La première suppléante de la liste MR, Stéphanie Monfort, a été appelée à le remplacer et a donc été installée comme conseillère communale.