Mons: la troisième édition de la campagne "lisez-vous le belge" est lancée

L’événement est rapidement devenu incontournable, tant chez les petits que chez les grands et auprès des lecteurs d’un jour comme de toujours. Si bien qu’aujourd’hui, une quarantaine de partenaires, 65 maisons d’édition, 61 librairies, 237 bibliothèques et 42 écoles y participent en proposant des rencontres, ateliers, sélections d’ouvrages, conférences ou encore soirées, partout à Bruxelles et en Wallonie.

Chez nous, la librairie Florilège, spécialisée pour la jeunesse, les livres et les jeux participe à cette troisième édition. Le 18 novembre prochain, une rencontre avec l’auteur Lucille Dubisy y sera proposée. Cette dernière se cache notamment derrière le livre “Nous, on n’aime pas les enfants”, une histoire mettant en scène trois petits monstres plus que jamais déterminés à se faire entendre et à crier haut et fort que les enfants, très peu pour eux !

Toujours au sein de la librairie Florilège quelques jours plus tard, soit le 25 novembre, c’est une rencontre des plus poétique qui sera cette fois organisée à destination du public. Carl Norac, montois d’origine, est à l’origine de plusieurs dizaines de recueils de poésie et détenteur de plusieurs prix. Il a également affiché plusieurs de ses textes dans les métros de Paris et de Bruxelles dans le cadre de différentes opérations dédiées à la lecture.

Mettre en avant les talents noir-jaune-rouge, c’est l’objectif de la campagne Lisez-vous le belge ? Pour cette édition, huit illustrations et huit textes poétiques ont été commandés à des artistes belges. L’occasion d’en savoir plus, tout au long du mois de novembre, sur celles et ceux qui nourrissent le patrimoine littéraire belge contemporain. Les poèmes et illustrations seront dévoilés au fur et à mesure sur les réseaux sociaux de Lisez-vous le belge ?, mais seront aussi présents sur les goodies distribués dans les bibliothèques et librairies participantes !

De quoi faire la part belle aux artistes belges, tous genres confondus.