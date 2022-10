"Une question de solidarité " : à Auderghem, trois conseillers quittent Défi et siègent désormais comme indépendants

La pomme de discorde ayant mené au divorce serait la non-nomination de Véronique Artus en tant qu'échevine comme le prévoyait un accord de début de législature. La locale avait préféré pour les deux nouveaux postes Matthieu Pillois et Michel Blampain.

"C'est une question de solidarité envers Véronique Arthus, ancienne présidente du CPAS. Véronique est une femme de qualité et d'expérience. Mais le choix fait a été un choix de l'entre-soi", déplore le député et ancien bourgmestre faisant fonction Christophe Magdalijns.

2024? "On ne ferme pas la porte"

Ce dernier n'est pas à son premier geste de distanciation avec le parti de François De Smet. Le député s'est montré très critique envers son parti dans les dossiers de neutralité (abattage rituel, voile à la Stib et l'école Francisco Ferrer), siège depuis lors "en âme et conscience" au parlement et a quitté la présidence du conseil auderghemois.

Les conseillers démissionnaires, Magdalijns compris, conservent toutefois leurs cartes du parti rose. Quid de 2024? "Aucune décision pour le moment, mais on ne ferme pas la porte", indique l'Auderghemois, qui n'exclut pas de revenir sur les listes amarantes. Ou un passage au MR pour le député, comme certains évoquent? "Pas de transfert à l'ordre du jour."

Avec ces trois défections, Défi conserve sa majorité absolue à Auderghem, avec 16 sièges sur 31, à quoi s'ajoute le soutien d'Ecolo-Groen (8 élus).