Accident de circulation avec des personnes incarcérées à Plombières

Les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau ont été appelés ce dimanche matin, un peu avant sept heures, suite à un accident de la circulation, rue de l’Eglise. Une petite camionnette, avec une planque allemande, a raté un virage et terminé sa course en contre-bas de la chaussée. « Il y a des personnes incarcérées », précise le chef de corps, Quentin Grégoire. « Il y aurait deux blessés graves et deux blessés légers », note la bourgmestre.