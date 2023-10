La Suédoise Katarina, vivant en Belgique, a perdu sa maman lors des attentats de 2016 : “Sept ans après, j’ai revécu le même traumatisme”

Puis, lundi soir, l’effroyable nouvelle tombe : “Deux Suédois tués dans un attentat terroriste à Bruxelles”.

Sept ans plus tard, elle va, par projection autant que par empathie, revivre le même traumatisme que lors des attentats de Bruxelles et Zaventem.

“J’ai vu toutes ces voitures et entendu le son de leurs sirènes, le bruit des hélicoptères… qui m’ont projetée en 2016 et me poussaient presque à repartir à la recherche de ma maman comme si on était encore en 2016”, nous témoigne-t-elle afin que tout le monde puisse imaginer les séquelles d’un tel trauma.

“J’avais l’impression qu’une main glacée serrait mon cœur. J’entendais les battements de mon cœur dans les oreilles. J’avais l’impression que ma tête allait exploser. Tout est revenu, dans mon esprit et dans mon corps. Le tsunami de tous les souvenirs de cette journée, ou de ces quatre jours dans mon cas, m’a brutalement submergé. Une sensation surréaliste de paralysie, similaire à celle ressentie de ce maudit matin de mars 2016. Paralysée par le fait de revivre ces horribles jours où je ne savais pas si elle était vivante ou morte.”

La crise de panique et d’angoisse est totale. La vision est vacillante : “J’avais la sensation d’avoir une crise cardiaque. J’essayais de respirer mais aucun air ne semblait vouloir pénétrer dans mes poumons.” J’ai cru que j’allais mourir.” Et quand l’adrénaline commence enfin à redescendre un peu, ce sont des sueurs froides qui suivent. “L’incapacité de penser rationnellement et de former des phrases. Puis, des frissons glaçants et je n’entends plus d’autre bruit que celui de mes dents qui claquent. Et, enfin, le brouillard cérébral complet.”

Dans sa tête, Katarina revit l’enfer : “Maman où es-tu ?” “ Maman, tiens bon,, j’arrive.” Puis, le sursaut : “Mais non, on est en 2023, elle n’est plus là. Elle a déjà été tuée par quelqu’un d’autre. Et désormais, depuis ce lundi 16 octobre 2023, d’autres personnes devront vivre ce même enfer.”

L’enfer pour Katarina, c’est depuis sept ans. Sept ans de combats qui ne sont toujours pas aboutis. Avec les compagnies d’assurance, avec les autorités, cette impression de ne pas être aidée par le gouvernement. Des douleurs physiques et psychologiques qui alourdissent le quotidien.

“J’aurais aimé avoir quelques mots réconfortants à dire à tous ceux qui sont touchés. Mais, malheureusement, je n’en ai aucun car le temps n’apaise pas toujours tout. Leur vie est bouleversée en un clin d’œil et à jamais. Je suis désolée. Vraiment désolée pour la douleur atroce que vous ressentirez.”