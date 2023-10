"La seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste, forte parce que juste", a-t-il dit dans une allocution télévisée. "Israël a le droit de se défendre en éliminant les groupes terroristes, dont le Hamas, par des actions ciblées mais en préservant les populations civiles, car c'est là le devoir des démocratie", a-t-il insisté.

Macron: "la république sera impitoyable avec tous les porteurs de haine"

Emmanuel Macron a assuré jeudi soir la communauté juive que la République serait là pour la "protéger" et serait "impitoyable avec tous les porteurs de haine", après l'attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste Hamas contre Israël.

"Notre premier devoir est d'assurer leur sécurité et celle de tous nos concitoyens sur le sol national et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation", a ajouté le président français dans une allocution télévisée. "Ceux qui confondent la cause palestinienne et la justification du terrorisme commettent une faute morale, politique et stratégique", a-t-il souligné.