Sommet européen: la Hongrie et la Pologne clament leur opposition à la réforme du système migratoire

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a affirmé que son pays avait été forcé d'accepter ce dernier accord en date visant à assouplir les procédures en cas de crise migratoire. "La Hongrie et la Pologne ont été mises de côté lors des discussions. Il n'y a aucune chance d'aboutir à un compromis ou un accord sur la migration. Politiquement, c'est impossible. Ni aujourd'hui, ni dans les prochaines années", a-t-il déclaré.

"Nous n'avons pas peur des diktats qui viennent de Bruxelles et Berlin", a tonné le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, en arrivant à ce sommet informel. Il a redit son refus de se voir imposer un système de "distribution de migrants illégaux", à dix jours d'élections législatives en Pologne qui s'annoncent serrées.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a qualifié l'accord de "grand succès". Cette étape est une importante pièce du puzzle que constitue la nouvelle politique européenne d'asile. Elle s'est montrée confiante dans un aboutissement des négociations finales avec le Parlement européen avant les prochaines élections en juin 2024.

Les États membres de l'UE ont convenu mercredi de nouvelles règles à appliquer lorsqu'un pays est confronté à un afflux massif de migrants à ses frontières. Ce règlement de crise comprend des exceptions aux procédures d'asile traditionnelles, notamment le maintien des arrivants pendant des périodes plus longues dans les centres de détention. Le texte prévoit aussi le déclenchement d'un mécanisme de solidarité entre États membres, sous la forme de relocalisation de demandeurs d'asile ou d'une contribution financière.

Ce règlement, dernier chapitre du Pacte asile et migration de l'UE, a été agréé par les États membres à la majorité qualifiée comme les traités le prévoient, et non à l'unanimité comme le réclament la Pologne et la Hongrie. Ces deux pays ont voté contre le texte, tandis que l'Autriche, la Slovaquie et la République tchèque se sont abstenues.

L'obstruction de la Pologne et de la Hongrie n'est pas une première. Les deux pays ont déjà bloqué des discussions sur différents sujets afin de faire avancer leurs intérêts dans la politique européenne. Le veto que chaque État membre détient dans certaines matières comme la politique étrangère de l'UE ou le budget européen crée des tensions au sein du Conseil européen. L'unanimité est régulièrement remise en question, et d'autant plus lorsqu'est évoqué l'élargissement de l'Union à de nouveaux États membres.

La présidence espagnole du Conseil de l'UE tente de faire avancer la réforme migratoire le plus possible d'ici la fin de l'année, avant de céder le relais de la présidence à la Belgique. Le dossier est "crucial", a estimé le Premier ministre Alexander De Croo. "Des pays comme la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne assument une grande partie du fardeau. Dans une période comme celle-ci, tout le monde doit faire sa part."

Les participants au sommet de Grenade doivent adopter une déclaration commune à la fin de leur rencontre. Sans surprise, Viktor Orban et Mateusz Morawiecki s'opposent à la partie du texte traitant de la migration. Le projet de déclaration met l'accent sur la lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains, sur un contrôle "plus efficace" des frontières extérieures et sur le renforcement des politiques de retour.

Pour Ursula von der Leyen, instaurer des couloirs humanitaires et des chemins de migration réguliers est une nécessite. "Plus nous serons performants en matière de voies légales, plus nous pourrons et devrons être stricts en ce qui concerne le retour des personnes qui ne sont pas éligibles à l'asile", a-t-elle déclaré. "En tant qu'Européens, c'est nous qui déciderons qui entre en Europe et dans quelles circonstances, et non les passeurs."

En revanche, le projet de déclaration ne mentionne pas le protocole d'accord négocié cet été entre Ursula von der Leyen, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et son homologue néerlandais Mark Rutte, d'une part, et la Tunisie d'autre part.

Alexander De Croo a estimé que les accords avec les pays tiers aux frontières extérieures de l'Europe constituaient "une grande partie de la solution". Il préconise des accords "plus larges" comprenant des mesures dans le domaine de la migration économique afin de parvenir à une forme plus "stable" de migration.