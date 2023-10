Le Maire, Poutine, Duflot, Le Pen : les moments forts des interviews de Jean-Pierre Elkabbach, décédé ce 3 octobre (vidéos)

Le journaliste français est mort ce 3 octobre 2023, après plus de six décennies passées à la radio et à la télévision à interroger la classe politique française et internationale. Quelques fois critiqué pour son manque d'indépendance ou de déontologie, il a aussi distribué quelques "punchlines" tout au long de sa carrière.