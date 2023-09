Conflit au Nagorny Karabakh: Erdogan célèbre la victoire de l'Azerbaïdjan, Moscou sous le feu des critiques de l'Arménie

"C'est un motif de fierté pour la Turquie de voir les opérations antiterroristes de l'Azerbaïdjan accomplies avec succès en un temps court et dans le respect des droits des civils", a déclaré le président turc lors d'une déclaration à la presse au côté de son homologue Ilham Aliev.

"Avec cette victoire, de nouvelles fenêtres d'opportunités s'ouvrent pour une normalisation générale dans la région", a-t-il poursuivi.

Le chef de l'Etat turc effectue une visite d'une journée dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, située entre l'Arménie et l'Iran et frontalière de la Turquie.

Il a été accueilli par le président Aliev qui l'a chaleureusement étreint au pied de l'avion, quelques jours après la prise de contrôle militaire du Nagorny Karabakh par l'Azerbaïdjan.

"Nous espérons que l'Arménie saisira la main pacifique qui lui est tendue", a-t-il ajouté.

Officiellement, les deux dirigeants devaient lancer la construction d'un gazoduc de 85 km entre l'est de la Turquie et le Nakhitchevan et présider à l'inauguration d'un complexe militaire.

Mais selon les médias turcs, ils devaient aussi discuter de l'ouverture du corridor de Zangezur aux Azéris à travers l'Arménie.

Ouvrir le corridor de Zangezur, le long de la frontière arménienne avec l'Iran, permettrait à Bakou d'établir une continuité territoriale jusqu'au Nakhitchevan et, au-delà, avec la Turquie.

La petite bande de terre du Nakhitchevan est rattachée à l'Azerbaïdjan depuis 1923, mais sans continuité avec le reste de ce pays.

Cette démonstration de force turque en Azerbaïdjan, en pleine crise du Nagorny Karabakh, contraste avec le retrait apparent de la Russie de la région.

Le Kremlin balaye les critiques

Le Kremlin a balayé lundi les critiques visant les troupes russes déployées au Nagorny Karabakh, répondant au Premier ministre arménien Nikol Pachinian qui a qualifié dimanche d'"inefficaces" les alliances actuelles de son pays, notamment avec Moscou.

"Nous sommes catégoriquement contre les tentatives de faire porter une responsabilité sur la partie russe et les forces russes de maintien de la paix (au Nagorny Karabakh, NDLR), qui font preuve d'héroïsme", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, rejetant tout "reproche" sur des manquements supposés.

"L'Arménie reste notre allié, un gouvernement proche, un peuple qui nous est proche", a-t-il poursuivi, soulignant que "le dialogue" entre Moscou et Erevan se poursuivait à différents niveaux diplomatiques "en particulier en ces jours difficiles".

Il a assuré que la Russie continuerait de "remplir ses fonctions", notamment de "faire respecter les droits des habitants du Karabakh".

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a qualifié dimanche d'"inefficaces" les alliances actuelles de son pays, dans une allusion voilée à ses relations de longue date avec Moscou, héritées de l'époque où l'Arménie faisait partie de l'URSS.

"L'Arménie n'a jamais renoncé à ses obligations ni trahi ses alliés. Mais l'analyse de la situation montre que les systèmes de sécurité et les alliés sur lesquels nous comptons depuis longtemps se sont fixés pour tâche de montrer notre vulnérabilité", a-t-il ajouté.

L'Arménie fait encore partie de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire chapeautée par la Russie, mais avait déjà donné des signes d'éloignement, avant même l'offensive la semaine dernière au Nagorny Karabakh de l'armée azerbaïdjanaise.