Inondations en Libye: plusieurs membres d'une équipe de secours grecque sont morts dans un accident

"L'équipe était composée de 19 membres. Quatre d'entre eux sont morts et les quinze autres ont été blessés. Huit sont dans un état stable et les sept autres dans un état critique", a affirmé le ministre. Selon les informations qui circulent ce dimanche soir trois ou quatre membres de la délégation grecque sont décédés, le bilan reste encore incertain.

Du côté grec, cette nouvelle n'a été ni confirmée ni infirmée, ni par le Ministère des Affaires Étrangères, ni par le ministère de la Défense, ni par L'État-major, qui avait précédemment publié un communiqué faisant état d'un accident de la circulation ayant fait des blessés légers. "Selon les informations des autorités diplomatiques compétentes de Grèce, la collision, qui s'est produite dans des circonstances non encore élucidées, a causé des blessures légères aux membres du personnel. Tous les blessés ont été transférés dans les hôpitaux de la région.Les causes et les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête en coopération avec les autorités libyennes, tandis qu'une opération de rassemblement et de rapatriement du personnel à Benghazi est en cours. Un avion C-130 au 112 AM à Elefsina avec du personnel médical est en attente de décollage."

L'accident s'est produit lorsque le véhicule de l'équipe grecque est entrée en collision avec une voiture transportant une famille libyenne, dont trois de ses membres ont été tués et deux autres grièvement blessés, a ajouté le ministre.

"Une opération est en cours pour rapatrier le personnel de Benghazi", selon les autorités grecques qui ont annoncé l'envoi en Libye à cette fin d'un avion C-130 de l'armée grecque avec une équipe médicale à bord.