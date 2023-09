230 passagers de Brussels Airlines bloqués en RDC depuis deux jours

"À la suite de la deuxième annulation, il y a eu une certaine agitation à l'aéroport de Kinshasa", a confirmé une porte-parole de la compagnie aérienne. Le personnel de sécurité est intervenu quand une dizaine de passagers ont voulu descendre sur le tarmac en guise de protestation.

Sur les réseaux sociaux circulent des images de passagers mécontents qui se plaignent de "deux jours de retard, sans information", pour un avion en panne.

"Ils nous traitent comme des chiens", a affirmé une passagère.

Brussels Airlines présente ses excuses pour ces désagréments, tout en soulignant que la sécurité des passagers et de l'équipage reste prioritaire. "Toutes nos équipes font de leur mieux pour amener les passagers à destination au plus vite". Les passagers se sont vu offrir des nuitées d'hôtel. D'autres vols de Brussels Airlines de et vers Kinshasa se sont déroulés sans problème.