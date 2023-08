Le débrief du mois d’août 2023 : premiers franchisés chez Delhaize, deux Diables blessés, des champions de cyclisme et décès de Prigojine

Delhaize a annoncé la liste des premiers magasins franchisés, Courtois et De Bruyne blessés pour longtemps, les champions Kopecky et Evenepoel ainsi que le décès d’Evguéni Prigojine : la rédaction a sélectionné les principales informations du mois d’août 2023 dans l’actualité internationale, belge, sportive et régionale.