La date du premier procès pénal de Donald Trump est fixée au 4 mars 2024

”Complot”

Les charges sont lourdes : Donald Trump, qui plaide non-coupable, est notamment accusé de "complot visant à frauder les États-Unis en utilisant la malhonnêteté, la fraude et la tromperie pour entraver et faire échouer le processus légal du gouvernement fédéral par lequel les résultats de l’élection présidentielle sont collectés, comptés et certifiés […]”. Pour rappel, alors que les résultats étaient en voie de certification au Congrès, Donald Trump avait publiquement interpellé ses partisans en direct à la télévision. “Nous n’abandonnerons jamais. Nous allons nous rendre au Capitole, et nous allons féliciter nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Mais il y en certains que nous ne féliciterons pas vraiment…. parce que nous ne reprendrons jamais notre pays en étant faible ; il faut montrer sa force, il faut être fort…”

Le procureur spécial Jack Smith avait fait savoir début août qu’un procès en bonne et due forme fixé au 2 janvier 2024 permettrait à l’ancien président de préparer sa défense tout en suscitant un intérêt intact du public. Ce qui n’arrange guère les affaires de Trump, actuellement lancé en pleine course électorale et qui comptait bien repousser l'échéance au-delà de l’élection 2024. D’autant plus que l’affaire est jugée à l’échelon fédéral (contrairement à sa dernière inculpation en Géorgie), ce qui lui permettrait de se gracier ou d’être gracié par le président élu s’il était condamné.

À Washington, les avocats de Donald Trump ont fait valoir auprès de la juge Tanya Chutkan que l’accusation a produit plus de 11 millions de pages qu’il leur est impossible de passer au crible d’ici janvier – “nous devrons procéder à un rythme de 99 762 pages par jour pour terminer la production initiale du gouvernement avant la date proposée pour la sélection du jury”, avaient déjà expliqué les avocats du milliardaire courant août, ajoutant qu’il était d’usage à Washington de respecter “un calendrier de procès raisonnable, proportionné à l’ampleur et à la portée de la découverte et à la complexité des questions juridiques”. "Vous n'aurez pas deux ans de plus", a rétorqué la juge, qui a aussi jugé que la date du 2 janvier, proposée par le procureur spécial, était "déraisonnable". Après avoir entendu les arguments des deux parties, elle a fixé le procès au 4 mars 2024. Juste avant un vote important (Super Tuesday) pour les primaires du parti républicain.

Une autre audience en Géorgie

Par ailleurs, ce lundi, une autre audience impliquait au même moment, à Atlanta, un proche de Donald Trump : Mark Meadows, l’ancien secrétaire général du bureau présidentiel. Ce dernier est l’un des 18 coïnculpés de Trump dans la tentative présumée d’inverser le scrutin présidentiel en Géorgie, une manœuvre qui a valu à Trump sa quatrième inculpation au pénal la semaine passée. Meadows devait être entendu par la procureure du district Fany Willis pour tenter d’être jugé par une cour fédérale. La raison est évidente : il s’agit de se ménager la possibilité d’une grâce en cas de condamnation, ce qui n’est pas possible si le procès a lieu selon les lois de l’État de Géorgie.

Ironiquement, Meadows est également impliqué dans l’affaire de l’assaut du Capitole. Fin juin 2022, la Commission d’enquête transpartisane avait entendu le témoignage de Cassidy Hutchinson, une jeune assistante du secrétaire général du bureau présidentiel. Ce dernier avait confié à la jeune femme que les choses pourraient mal tourner le 6 janvier, jour de l’assaut, ce qui tend à confirmer que l’entourage de Trump, et certainement lui-même, savait parfaitement ce qui se tramait. Pour rappel, l’assaut avait fait cinq morts, majoritairement parmi les émeutiers.