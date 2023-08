Estonie: la Première ministre chahutée à cause des liens de son mari avec la Russie

Guerre en Ukraine : le bilan humain estimé à près d'un demi-million de victimes militaires russes et ukrainiennes par le New-York Times.

Près d'un demi-million de soldats russes et ukrainiens ont été blessés ou tués depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, a estimé ce 18 août 2023 le journal américain 'The New York Times', en se basant sur des sources gouvernementales américaines pour établir son bilan.