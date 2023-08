Polémique après l’achat de 3.000 abonnés sur Instagram : un candidat belge de “Mariés au premier regard” (RTL) “dénoncé” par Julien (vidéo)

Alors, Julien a décidé de dénoncer ce processus. En réalisant une courte vidéo explicative qu’il a postée sur Instagram ce jeudi 24 août 2023. Son objectif ? Que les citoyens puissent repérer ceux qui achètent des abonnés sur Instagram et ainsi s’en méfier.

”Je ne comprends pas comment on peut payer pour avoir des abonnés, c’est abusé”, nous explique Julien. “En cliquant sur plusieurs abonnés de cet ancien candidat de la saison 6 de Mariés au premier regard (NDLR : dont il n’a pas souhaité révéler l’identité dans sa vidéo), on se rend compte que ce sont des comptes avec beaucoup de chiffres, des mots assez bizarres et souvent avec des photos provocantes de femmes. Lorsqu’on regarde un peu ces profils, vous allez repérer qu’il y a souvent des photos identiques, qu’elles ont été postées à la même date et que ces personnes suivent beaucoup d’abonnés alors qu’elles n’en ont que très peu.” Plusieurs comptes s’avéreraient donc être des faux profils…

”Voir quelqu’un qui fait la course aux abonnés ce n’est pas normal”

”Recourir à l’achat de followers pour les réseaux sociaux est une pratique qui nous décrédibilise même si je ne me considère pas comme un influenceur (ou un créateur de contenu). Je n’ai pas envie de voir des personnes qui participent à des émissions de télévision pour de mauvaises raisons… Voir quelqu’un qui fait la course aux abonnés ce n’est pas normal”, précise encore Julien à L’Avenir. “Il faut donc que cela cesse.”

Son message sera-t-il entendu ? En son temps, un autre candidat de l’émission avait déjà dénoncé une jeune femme qui avait elle aussi acheté des followers.