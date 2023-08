Florent Pagny donne de ses nouvelles: "On m’annonce entre cinq et dix années de traitement avant de pouvoir dire que le risque de rechute est loin"

Il explique également à nos confrères ses nouvelles habitudes lors de ses concerts, et en dehors. "Les dispositions reposent surtout sur mon alimentation : plus d’alcool, le moins de sucre possible. Et je ne fais plus de répétitions, pour m’économiser. Mais ça se passe bien, la voix est belle, tout va bien. Elle est même plus claire qu’avant, puisque j’ai arrêté de fumer il y a un an et demi, maintenant."

Dans une interview accordée le 26 janvier 2023 au magazine Sept à Huit sur TF1, le chanteur français avait annoncé devoir rentrer en urgence en France pour être suivi. "J’ai passé un examen il y a très peu de temps parce que je me suis retrouvé avec une énorme quinte de toux. Cela m’a rappelé mes débuts de cette histoire", expliquait l’artiste de 61 ans. "J’ai fait un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et elles ne sont pas terribles"

Le chanteur avait expliqué s'être éloigné trop longtemps de son traitement d’immunothérapie. "J'aurais préféré être là à rigoler, à balancer des vannes, à dire que tout va bien, qu'il n'y a plus rien, que rien n'est revenu, ce n'est pas le cas. C'est chiant. Je ne peux pas mentir non plus. Ce n'est pas le scénario qu'on espérait."