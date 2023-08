Plus de 900.000 euros de subsides pourraient être réclamés à la Foire de Libramont

Il y a un an, on avait appris que Natacha Perat, la patronne de la Foire agricole, facturait des frais de consultance à la foire via une société basée au Grand-Duché de Luxembourg. L'exécutif wallon avait ordonné l'arrêt immédiat de ces paiements et avait lancé un audit financier.

Dans les conclusions de celui-ci, l'Inspection souligne également qu'il serait judicieux de répéter l'exercice sur le respect des marchés publics à partir de l'édition 2014, pour vérifier si le montant total des irrégularités n'est pas plus conséquent.

L'analyse financière sera étendue "à la totalité de la période non prescrite", a confirmé le cabinet du ministre Willy Borsus (MR). Le rapport de l'Inspection des finances est attendu pour le 15 octobre au plus tard.

Dans l'intervalle, le gouvernement a décidé de geler tout paiement des subventions dues à Libramont Cooperalia.

Les organisateurs de la Foire contestent, de leur côté, toute irrégularité.