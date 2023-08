La majorité des vols intérieurs décollant de l'aéroport d'Anvers atterrissent dans ce même aéroport à l'issue de leur trajet. Certains vols sont néanmoins parfois organisés depuis ou en direction d'autres aéroports belges.

"C'est complètement irrationnel que le gouvernement flamand injecte des millions d'euros de l'argent des contribuables dans un aéroport déficitaire et inutile pour le transport aérien à l'intérieur de ses propres frontières", dénonce Groen. Le parti écologiste demande, comme le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), l'interdiction des vols intérieurs.

L'aéroport se défend toutefois, soulignant que les vols de formation ne constituent pas du gaspillage. "Nous formons les pilotes de demain. Il existe une demi-douzaine d'écoles de pilotage à Anvers et nous disposons de l'équipement nécessaire, comme des systèmes de navigation et des simulateurs, pour les former."