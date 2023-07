Intempéries en Afghanistan: plus de 30 morts et 40 disparus dans une crue soudaine

Huit provinces ont été touchées mais celle de Maidan Wardak, dans le centre du pays, l'a particulièrement été. Selon la protection civile, les 31 personnes décédées et les 40 disparues ont été surprises dans leur sommeil par la montée rapide des eaux. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues et des centaines de maisons et ont été inondées. Les routes de la région ont été fermées à la circulation.