Les pilotes de Ryanair Belgique en grève les 29 et 30 juillet

Les pilotes de la compagnie irlandaise réclament la restauration de leur salaire après les coupes concédées au moment de la pandémie de Covid-19. Ils pointent également des problèmes concernant leur temps de repos. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants des pilotes et la compagnie, sans succès.

La CNE/ACV Puls dénonce "l'irrespect total de l'entreprise à l'égard des pilotes" et organise une grève les 29 et 30 juillet prochains. C'est principalement l'activité à l'aéroport de Charleroi qui sera touchée. Des vols Ryanair sont également effectués à Zaventem mais par des avions qui ne sont pas basés en Belgique. La direction de la compagnie avait en effet décidé de fermer sa base bruxelloise à l'automne dernier en raison de tarifs jugés trop onéreux en vigueur à l'aéroport de la capitale.

Au cours de la précédente grève des 15 et 16 juillet, la direction de l'aéroport de Charleroi (BSCA) avait estimé que près de quatre passagers sur dix (38%) étaient concernés par un vol annulé en pleine période de vacances. Plus de 80% des pilotes de Ryanair avaient pris part au mouvement et 120 vols avaient été annulés au cours du week-end.