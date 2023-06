Émeutes en France : dos au mur, le gouvernement opte pour le durcissement sécuritaire afin de tenter d’éteindre le brasier

Inquiétude palpable

Depuis lors, le discours de l’exécutif français se fait nettement plus sécuritaire et l’inquiétude est plus que palpable : ce vendredi matin à Bruxelles, Emmanuel Macron a quitté précipitamment le sommet européen, sans un mot pour les journalistes. Direction la France, où le brasier risquait bien de reprendre de plus belle ce week-end, au point que plusieurs pays, dont le Royaume-Uni et la Norvège, ont appelé leurs ressortissants à la prudence.

À la mi-journée, le président plaidait pour un dispositif sécuritaire renforcé et “sans tabou”, attendant les propositions de son ministre de l’Intérieur et de sa première ministre Élisabeth Borne. La déclaration d’État d’urgence, qui permet d’instaurer des couvre-feux, des restrictions de circulation ou la fermeture de certains lieux publics, était sur toutes les lèvres, mais n’avait pas été formulée à l’heure d’écrire ces lignes.

Crise à tous les étages

”Les actes commis sont insupportables et inexcusables”, déclarait pour sa part la première ministre, en marge d’une troisième réunion de crise qu’a dirigée le président français, tout juste de retour de Bruxelles. Même son de cloche du côté du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, lequel a mis en avant ses “instructions de fermeté” qui ont conduit à 667 interpellations dans la nuit de jeudi à vendredi. “Cette nuit, nos policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont encore fait face, avec courage, à une rare violence”, a-t-il tenu à souligner.

La “violence” en question s’est en effet répandue comme une trainée de poudre, avec pour la troisième nuit consécutive, des dizaines de véhicules brûlés et des centaines d’enseignes et bâtiments divers vandalisés. Singulièrement en Île-de-France, malgré la mise à l’arrêt de la circulation des trams et bus dès 21 heures – une mesure décidée par la présidente de la région Valérie Pécresse (LR, droite) et la préfecture de police de Paris et reconduite ce vendredi. À Paris même, la maire Anne Hidalgo (PS) a elle aussi convoqué, vendredi matin, une cellule de crise réunissant “élus, maires d’arrondissement, adjoints et les fonctionnaires municipaux” afin de tenter de trouver des solutions pour un retour au “dialogue” et au “calme”.

L’ONU interpelle la France

Au-delà du discours sécuritaire, une question demeurait en suspens ce vendredi : le président français allait-il annoncer des mesures de contrôles renforcés de la police française, accusée de bavures variées (tirs sans sommation, contrôles au faciès, violences, racisme, etc.) depuis de nombreuses années, y compris durant son mandat. Ce vendredi même, Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, appelait la France à “s’attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l’ordre”.

Il faut dire que les chiffres en matière de bavures lors de contrôles routiers ne plaident pas en faveur de la France. Comme l’a relevé le quotidien Libération, pour un mort par mois en France lors de ce genre de contrôles, l’Allemagne, à titre d’exemple, n’en compte qu’un par an. Ces dernières années, les interventions sordides impliquant la police française se sont succédé : de Michel Zecler, producteur musical noir agressé sans raison chez lui par des policiers en 2020, à Cédric Chouviat, motocycliste mort des suites d’arrêt cardiaque lors d’une interpellation musclée suite à un contrôle routier (en 2020 également), en passant par Zineb Redouane, tuée en 2019 chez elle par un tir de grenade lacrymogène lors du mouvement des Gilets Jaunes, les exemples d’abus policiers s’étant parfois soldés tragiquement ne manquent pas.

Les policiers font bloc derrière leur collègue

Pourtant, jusqu’ici, l’exécutif, Emmanuel Macron en tête, épargne les forces de l’ordre, alors que plusieurs syndicats de police font bloc derrière leur collègue fraîchement inculpé – une cagnotte a même été lancée pour l’aider à régler ses frais de justice. À l’issue de la réunion de crise, le président français a quant à lui pointé la responsabilité des parents, des réseaux sociaux et des jeux vidéo pour tenter d’expliquer la flambée de violence qui frappe les banlieues, jugeant au passage qu'"il y a une instrumentalisation inacceptable de la mort d’un adolescent, que nous déplorons tous, alors que la période devrait être au recueillement et au respect”. Plusieurs rassemblements ont été interdits, notamment dans la capitale, alors que plusieurs villes, surtout en Île-de-France, ont décrété un couvre-feu avec interdiction de circuler. Des mesures d’ordinaire en vigueur lors d’un décret d’État d’urgence.