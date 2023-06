Guerre en Ukraine: Zelensky annonce l'arrestation d'un individu après l'"attaque terroriste" à Kramatorsk

"Aujourd'hui, les services de sécurité (SBU) et les forces spéciales de la police ont arrêté la personne qui a coordonné cette attaque terroriste", a déclaré M. Zelensky dans son allocution quotidienne du soir.

"Quiconque aide les terroristes russes à détruire des vies mérite la peine maximale", a prévenu le dirigeant ukrainien selon qui "il peut encore y avoir des gens sous les décombres".

Les auteurs de ces frappes "sont des gens sans humanité", a-t-il poursuivi, estimant que de telles actions relevaient de "la haute trahison" passible de la prison à vie.

Une frappe russe mardi soir à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a détruit un restaurant et des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts, selon le Parquet ukrainien.

"Les missiles russes ont coûté la vie à 11 de nos concitoyens, dont trois enfants", a indiqué mercredi soir Volodymyr Zelensky. "Plus de 60 personnes ont été blessées", a-t-il détaillé.

Le ministère russe de la Défense a de son côté affirmé avoir frappé un "point de déploiement temporaire" de la 56e brigade d'infanterie mécanisée des forces armées ukrainiennes.

Important noeud ferroviaire et abritant des sites militaires, Kramatorsk, dans la région de Donetsk, est très régulièrement visée par des bombardements russes.

Le plus meurtrier a été celui de la gare, frappée en avril 2022, qui avait fait 61 morts et plus de 160 blessés. Cette frappe a eu lieu quelques semaines après le début de l'invasion russe et au moment où une foule de civils tentaient de quitter la ville face aux combats.