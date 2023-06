"Irangate" : des échanges entre la Sûreté nationale et l’Office des Étrangers après le feu vert pour les visas

L’Office des Étrangers en renfort

Lorsque, la semaine dernière, les services de Madame Lahbib ont mis à disposition des parlementaires les échanges (principalement des mails), qui ont présidé à la délivrance des fameux visas, il est apparu que les différents services de l’État ont dû travailler dans l’urgence : qu’il s’agisse du SPF Affaires Étrangères, de la Sûreté de l’État, de l’ambassade belge à Téhéran ou de l’Office des Étrangers (ODE). Si l’ODE n’est pas responsable de la délivrance des visas, l’Office est toutefois intervenu pour échanger des informations et effectuer des recoupements. Et il a fallu aller vite, très vite : la Sûreté a été sollicitée par les Affaires Étrangères le 7 juin à 15h33 et n’a été en mesure de donner son feu vert définitif auprès du cabinet Lahbib que le lendemain matin, à 7h43. Entre-temps, la confusion à singulièrement régné entre les différentes administrations. Donnant d’abord son accord aux alentours de 17h, la Sûreté a rétropédalé et évoqué “une petite vérification” quelques heures plus tard, avant de finalement confirmer sa position le lendemain matin auprès du cabinet Lahbib.

Doutes

Du côté de l’Office des Étrangers, des échanges d’informations avec la Sûreté ont eu lieu les 7 et 8 juin et ont révélé que la liste des individus transmise à l’ODE n’était pas à jour le 8 juin (elle l’était visiblement du côté de la Sûreté, qui avait bien connaissance des 14 demandes iraniennes). La communication entre la Sûreté et l’ODE s’est ainsi révélée erratique, conduisant l’ambassade belge à Téhéran, mais aussi l’administration des Affaires Étrangères, à douter du feu vert donné par la Sûreté au matin du 8 auprès du cabinet Lahbib.

Fin de l’histoire ? Pas tout à fait : d’après plusieurs interlocuteurs consultés par l’Avenir, il apparaît que la Sûreté et l’Office des Étrangers ont continué d’échanger dans la matinée du 8, après le feu vert donné par la Sûreté. Interrogé sur le timing tardif de ce dialogue, l’ODE confirme auprès de l’Avenir avoir échangé des informations avec la Sûreté, sans toutefois spécifier à quelle heure cela a eu lieu ni quelle était la teneur de ces échanges. De son côté, la VSSE assure avoir de toute façon effectué le screening de l’entièreté de la délégation iranienne ; un “check rapide des renseignements sur les personnes concernées dont disposait la VSSE à ce moment”, précise un porte-parole.